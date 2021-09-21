مكافحة كورونا: لا دليل علمي على الانتشار السريع لمتحور دلتا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يوجد دليل علمي على الانتشار السريع لمتحور دلتا، وظهوره بعد عدة أيام وأن آثاره خطيرة جدا، موضحا أن كل الأبحاث الموجودة في وزارة الصحة لم تثبت ذلك.

وأضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن كل الأبحاث الموجودة لدى وزارة الصحة لم تثبت ما يتردد، مشيرا إلى أن معمل التحور جسم الإنسان.

وتابع حسني أن علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والتطعيم باللقاح.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن مصر تعيش في فترة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاحات فعالة في التعامل مع تحورات فيروس كورونا.