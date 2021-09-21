تشغيل مستشفي طب وجراحة العيون بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر

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أعلنت امانة المجالس الطبية المتخصصة، التشغيل الفعلي لمستشفي طب وجراحة العيون بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر، والذي سيقدم حزمة خدمات طبية متقدمة في مجال طب وجراحة العيون، بتوجيهات من الدكتورة/ هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة /مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة وبرعاية الدكتور /محمد العقبي مدير المجمع الطبي الدولي بالأقصر ..

ويأتي تشغيل تلك المستشفيات المتخصصة بمحافظة الأقصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير رعاية صحية للمواطنين بجودة عالية ضمن رؤية مصر 2030 ..

وتم توريد أحدث الأجهزة والمعدات الطبية والغير طبية المتخصصة في مجال جراحة العيون كما تم تدريب الفريق الطبي والتمريضي على أحدث وسائل تقديم خدمات جراحة العيون تحت إشراف استشاريين طب وجراحة العيون بالمجمع الطبي .

ومن المقرر انضمام المجمع الطبي الدولي بالأقصر قريبا لهيئة الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.