فرنسا تخسر 3 صفقات عسكرية في أقل من أسبوع.. ماذا يحدث؟

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أفادت مصادر أن الحكومة الرومانية لم تعد تريد توقيع عقد بقيمة 1.2 مليار يورو لتصنيع 4 كورفيتات محليا من فئة "جويند" الفرنسية الصنع، وذلك وفقا لما ذكره موقع udefense المهتم بالأخبار العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام عن ديميتريس ميتسوبولوس، وهو محلل عسكري أو محلل للسفن البحرية والأسلحة والأساطيل: "لدى شركة Naval Group الفرنسية مشكلة مع عقد تم الاتفاق عليه مع رومانيا أيضا. لم تعد الحكومة الرومانية تريد توقيع عقد بقيمة 1.2 مليار يورو لتصنيع 4 طرادات محلية الصنع من فئة جويند".

وهذه ثالث صفقة استراتيجية تخسرها فرنسا، بعد قرار أستراليا بفسخ صفقة الغواصات الفرنسية وسويسرا التي اختارت مقاتة إف-35 على حساب الرافال الفرنسية.

وكانت فرنسا قد واجهت انتكاستين مع قرار أستراليا بإلغاء شراء 12 غواصة فرنسية من طراز "باراكودا" لتتجه بدلا من ذلك إلى شراء غواصات نووية بدعم من أمريكا. الانتكاسة الثانية جائت سريعة بعد الأولى، حيث قررت سويسرا شراء أسطول طائرات "إف-35" من الولايات المتحدة بدلاً من طائرات “داسو رافال” المقاتلة الفرنسية.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام السويسرية إلى أن اختيار سويسرا أثار "غضب" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث قرر إلغاء لقاء له في باريس بينه وبين نظيره السويسري ، الرئيس جاي بيرملين.

الانتكاسة الثالثة جائت أيضا بعد يوم فقط من إلغاء الصفقة السويسرية، ما جعل العديد من الخبراء يطرحون تسائلات عن سبب هذه الأحداث المتوالية التي تستهدف سوق السلاح الفرنسي. هل هنالك خلافات بين الحلفاء الغربيين وما هو مصير حلف الناتو؟

وقال خبراء إن إلغاء الصفقات العسكرية الفرنسية من الجانب الأسترالي والسويسري هو نتيجة خلافات سياسية مع الولايات المتحدة بسبب سياسة فرنسا الخارجية التي تميل إلى الاستقلالية أكثر من غيرها.