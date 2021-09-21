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إبراهيم سعيد: أرفض ذبح مصطفى محمد

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إبراهيم سعيد: أرفض ذبح مصطفى محمد إبراهيم سعيد: أرفض ذبح مصطفى محمد

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أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، أنه مع انضمام مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، لقائمة الوطني لمباراتي ليبيا في تصفيات قطر 2020.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«من الممكن أن تعاقب مصطفى محمد، ولكن أرفض ذبحه، خاصة أن اللاعب مازال صغير في السن»، مضيفًا :«لاعبون كبار في أوروبا فعلوا مع فعله مصطفى محمد، ولم يتم توقيع عليهم عقوبات كبيرة».

وأضاف :«من الممكن أن يتم معاقبة اللاعب بتغريمه ماليًا فقط، خاصة أن المنتخب يحتاجه في مباراتي ليبيا، في تصفيات كأس العالم».

يُذكر أن البرتغالي كارلوس، كيروش أعلن قائمة المحترفين لمباراتي ليبيا، وضمت كل من محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)، محمد النني (آرسنال الإنجليزي)، مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)، سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)، عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي)

المصرى اليوم

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