الإسماعيلى يلجأ للتعاقد مع لاعبين أجانب بسبب الأزمة المالية

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يبحث الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، بقيادة طلعت يوسف، عن التعاقد مع لاعبين أجانب، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لحل العجز الذي يعانى منه في بعض المراكز.

ولجأ طلعت يوسف للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من إفريقيا وشمال إفريقيا، نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، في ظل مغالاتهم في طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التي يعانى منها الفريق في الفترة الجارية.

ويسعى الإسماعيلى لتدعيم صفوفه في الفترة الجارية بـ6 لاعبين على مستوى عال من الكفاءة الفنية، ليساعدوا النادي على الظهور بمستوى مميز في مسابقة الدورى في الموسم المقبل، والتواجد في مراكز المقدمة.

يُذكر أن الدراويش لم يدعم صفوفه حتى الآن، سوى بالتعاقد مع عصام صبحي، ظهير أيمن نادي مصر المقاصة، وأحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى نادي الجونة، وذلك في صفقة انتقال حر.