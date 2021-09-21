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مستشار كلية القادة والأركان: أقوال ومسيرة المشير طنطاوي تدرس للضباط الجدد

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مستشار كلية القادة والأركان: أقوال ومسيرة المشير طنطاوي تدرس للضباط الجدد مستشار كلية القادة والأركان: أقوال ومسيرة المشير طنطاوي تدرس للضباط الجدد

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نعى اللواء أركان حرب، محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، المشير محمد حسين طنطاوي والذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز الـ85 عاما.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، :«ليا الشرف أن كنت تحت قيادة المشير محمد حسين طنطاوي في الفرقة 18 مشاه، وهي الفرقة التي حررت مدينة القنطرة شرق في حرب أكتوبر المجيدة».

وأشار اللواء محمد الشهاوي إلى أن أقوال ومسيرة المشير طنطاوي تدرس للضباط الجدد كخبرات يتعلمون منها، حيث كان مهتما بتعزيز القدرات العسكرية حتى أصبح الجيش المصري التاسع عالميًا، والقوات البحرية في المركز السادس عالميًا، والمدرعة المصرية في المركز الثالث عالميًا.

وأوضح اللواء أركان حرب، محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، أن المشير طنطاوي كان أبًا للجميع وكان يستمع لكل المرؤوسين ومقترحاتهم ويحل مشاكلهم .
وقدم الرئيس عبدالفتاح ، العزاء، لأسرة الراحل المشير حسين طنطاوي، خلال تقدمه الجنازة العسكرية لوزير الدفاع الأسبق، وتقدم الرئيس السيسى، الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، من مسجد المشير حسين طنطاوى بالتجمع الخامس.

وتوفى فجر اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوىّ وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على .

المصرى اليوم

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