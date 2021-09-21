منال رضوان تكتب: «قصتان»

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فتاة الظل

اللعنة على الكلمات حين تصير سيوفًا لأخيلةٍ مخضَّبةٍ فوق السُّطور، هنا تقف الصغيرة مستندةً إلى موقد تشوى السَّاق المبتورة، صوتُ صارخٍ فى البرية ينادى بحكم العادة، قد جاءت أعوام السِلم الألف، طوباهم أولئك الجياع سوف يشبعون، تبتسم الحية، تطعمها الحدأة بيضتها، أوعية الرعاة المتسعة تبتلع أياديهم ذات اللبن المزبد، يصطفُّ الصيادون لتقدمة المحار، فأبكار اللؤلؤ لم يطمسهن قبلهم إنس ولا جان.

أزهران فى السماء يأتيانها حيث مخدعها المظلم، لقد تعلما منذ اليوم أن يظلا معًا كى لا يحدث الصغار جلبة القرع بسيقانهم الخشبية فوق صفائح صدئة. تبتسم وتقفز بإيقاعٍ أعرج لتبحث عن لحنٍ مفقود. لكن السهم المختال ذاته قد ذهب بعيدًا عن مرمى القوس متجها نحو نغمة قديمة يحاول ضبط إيقاعاتها دون جدوى. لا شىء يعود ولا شىء يظل سوى رائحة الشواء لساق يطعمها المارة فوق الظل الأعوج لفتاة الموقد.

البندول

تنظر إلى ساعتها بشغف قاتل، الانتظار موت بطىء لا شىء يمكنه أن يفتك بالأعصاب قدر دقائق الانتظار المتثائبة، اتجهت بخُطى مسرعة نحو الباب الموصد؛ ربما قد أصيبت بصممٍ مفاجئ لم تتمكن معه من سماع خلجات صدره إذا ما انتفضت تعلن عن مجيئه بشفرة الدقات الثلاث المتفق عليها سلفًا، ما تلبث إلا أن تعود بخذلان جديد، لا أثر لأقدام تقطر بضع نقاط من ماء فوق أطلال السلم الرخامى الذى عولجت تجاعيده بكتل معجون خرسانى خشن ازداد معها وهنًا وازدراءً.

أغلقت بابها العنيد لكنها قبل أن تجلس إلى مقعدها أوقفت عقارب ساعة بُنية كبيرة ذات بندول ساخر يتأرجح دومًا داخل نصف دائرة مغلقة، من دقات رتيبة، وألقته عبر شرفتها، ثم عادت لتجلس مطمئنة تعانى، ثمة انتظار آخر ينظر إلى عقارب الساعة الخرساء، فى تملق واضح للباب الموصد.