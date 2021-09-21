أخبار عاجلة

ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية -
التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية -
الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى -
«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة -
ندوات لتكريم «فلوكس» وإلهام شاهين..تعرف على فعاليات المهرجان القومي للمسرح غدًا -
معهد «جوتة» يفتتح مقره الجديد بوسط البلد بحضور السفير الألمانى بالقاهرة -
طالبان تتوقع تمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة قريبا -
رئيس «الأسقفية» يترأس صلوات القداس بالسويس في جولة رعوية (صور) -
«المهن الطبية»: 40 مليون جنيه دعم من الاتحاد لـ«مشروع العلاج» -
طلاب جامعة عين شمس في زيارات ميدانية للمتاحف العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

السوبر المصري.. الذهاب إلى الأشواط الإضافية

Print
السوبر المصري.. الذهاب إلى الأشواط الإضافية السوبر المصري.. الذهاب إلى الأشواط الإضافية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتهى الشوط الثاني من مباراة كأس السوبر المصري والتي تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، وسط غياب للحلول الهجومية، ليتم اللجوء إلى الاشواط الاضافية.

وسيطر المارد الأحمر على الكرة في معظم أوقات المباراة وسط تراجع وزيادة عددية دفاعية لرفاق المدرب عبدالحميد بسيوني.

وتمثلت حلول الأهلي في اختراقات الجهة اليسرى بسرعات طاهر محمد طاهر وتقدم التونسي على معلول، إلى جانب تمريرات محمد مجدي أفشة وعرضيات حسين الشحات.

اقرأ ايضًا: مباشر الأهلي 0-0 طلائع الجيش.. لحظة بلحظة في السوبر المصري

وشهدت الفترة الأولى العديد من التدخلات القوية التي كان أبرزها ضد محمد مجدي أفشة وعمرو السولية بالإضافة إلى التدخل الذي قام به محمد الشناوي بالخطأ ضد زميله أيمن أشرف، وأضاع محمد شريف انفرادًا تامًّا بالمرمى في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني قام المدربان بالعديد من التغييرات وتطوير فلسفة اللعب خططيًا ولكن دون جدوى في ظل عدم قدرة اللاعبين على ترجمة الهجمات إلى أهداف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية

ماكرون: على أوروبا التخلي عن «سذاجتها» حيال السياسات الأمريكية

التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية

التلفزيون الفرنسي يسجل حلقة عن ألحان الكنائس الشرقية

الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى

الأردن تطالب إسرائيل بالكف عن «استفزازاتها» بالمسجد الأقصى

«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة

«البيئة»: حملات مرورية لفحص عوادم السيارات وإجراءات قانونية تجاه ١٨٢٣ سيارة مخالفة