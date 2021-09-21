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برلسكوني: لن يكون لأوروبا أي دور مستقل دون سياسة واحدة وأداة عسكرية قوية

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برلسكوني: لن يكون لأوروبا أي دور مستقل دون سياسة واحدة وأداة عسكرية قوية برلسكوني: لن يكون لأوروبا أي دور مستقل دون سياسة واحدة وأداة عسكرية قوية

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قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، إن أوروبا لن تؤدي أي دور مستقل طالما أنها لا تملك سياسة خارجية واحدة، تدعمها أداة عسكرية أوروبية قوية وموحدة وذات مصداقية.

وأشار السياسي الإيطالي وزعيم حزب «فورتسا إيتاليا»، إلى أن التجربة الأفغانية أظهرت ذلك الجانب، الذي يزداد وضوحا، إضافة إلى جانب آخر يتمثل في أن «الولايات المتحدة لم تعد قادرة على أن تكون وحدها الضامن للنظام الليبرالي في العالم» رغم أنها، حسب برلسكوني، «تبقى صديقة وحليفة أساسية».

وفي اتصال عبر الفيديو، مع اجتماع لحزب الشعب الأوروبي المنعقد في روما، أضاف برلسكوني، أن «أوروبا اليوم ضرورة، وأي مراقب مسؤول يدرك ذلك».

وأكد أنه و«في إطار التحديات العالمية الكبرى، لن تتاح لنا الفرصة لممارسة دور في الدفاع عن مصالحنا وقيمنا وهويتنا ذاتها، إلا إذا كنا متحدين فقط».

المصرى اليوم

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