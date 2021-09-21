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"التواصل الحكومي" يوثِّق رحلة أخوَيْن في علاج العشى الليلي

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"التواصل الحكومي" يوثِّق رحلة أخوَيْن في علاج العشى الليلي "التواصل الحكومي" يوثِّق رحلة أخوَيْن في علاج العشى الليلي
منجز وطني طبي جديد

وثَّق مركز التواصل الحكومي رحلة علاج أسامة (16 عامًا) وعبد الكريم الزايدي (14 عامًا) في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض؛ إذ كانا يعانيان "العشى الليلي"، وهو ضعف حاد في الإبصار في الإضاءة الخافتة، وذلك ضمن سلسلة البطولة البيضاء التي أطلقها عبر منصاته، التي تسلط الضوء على الإنجازات.

وأوضح قائد الفريق الجراحي في المستشفى استشاري الشبكية والالتهابات العنبية، د. سليمان السليمان، أنه لم يكن هناك علاج لهذا المرض الذي تسببه طفرة جينية تتفاقم تدريجيًّا عبر السنوات حتى العمى الكلي.

وأضاف: "خلال عام 2017 نُشرت دراسة بأن لوكستورنا علاج آمن لهذا المرض، وفي 2019 تم توفير العلاج في ، وتبلغ قيمته للعين الواحدة نحو مليون ونصف المليون ريال، وتقدمه السعودية مجانًا".

وسجَّل الفيديو لحظات إنسانية، تعكس أثر هذا الإنجاز الطبي على حياتهما بعد شهر من إجراء العملية.

يُذكر أن سلسلة البطولة البيضاء تضمنت مواد عدة، نشرها "التواصل الحكومي"، تتمحور حول قصص بطولات الكوادر الصحية الوطنية في السعودية، التي تدل هنا على بطولة كادر مستشفى الملك خالد، الذي أجرى أول عملية لحقن دواء لوكستورنا عام 2019، وأنجز خلال عام 2020 أكثر من 30 ألف عملية جراحية لمختلف أمراض العين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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