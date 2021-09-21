رئيس «قصور الثقافة» ينعى المشير طنطاوي

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نعى الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وقال عطوة إن المشير طنطاوي، أحد رموز وأبطال مصر الذين حملوا على عاتقهم لواء الوطن وحمايته في أصعب الأوقات التي مرت عليه، وتحمل بكل صبر وجلد مهمة الوصول به إلى بر الأمان، وسيبقى اسمه خالدًا في تاريخ الوطن كنموذج للعطاء والإخلاص والتفاني. داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه والشعب المصري الصبر والسلوان.

وأعلن عطوة تعليق الأنشطة الثقافية والفنية للهيئة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم حتى غروب شمس الخميس المقبل، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وتنفيذًا لإعلان حالة الحداد العام الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أنحاء البلاد.