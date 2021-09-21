استشاري جراحات السمنة: تكميم المعدة تصلح في العمر الصغير

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكري بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة تصلح في العمر الصغير ابتداء من عمر الـ11 عامًا حتى 20 عامًا، خاصة أنها عملية صغيرة، ومن الممكن العودة للحياة بشكل سريع، خلاف أن هذه العملية أيضًا تصلح لكبار السن فوق الـ65 عامًا.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن عملية التكميم تستخدم لمن يزيد وزنه على 250 أو 300 كيلو كمرحلة أولى لإنقاص الوزن، لأن إجراء تحويل المسار في هذه الأوزان أمر خطير، خلاف أن جدار المعدة يكون سميكًا، وهذا يمنع إجراء تحويل المسار إلى حد كبير.

وأشار إلى أن تكميم المعدة من العمليات الآمنة التي تجرى بالمنظار في وقت قصير من خلال فتحات صغيرة، ومن الممكن العودة للعمل بعد يوم من إجراء العملية.