رئيس مدينة دسوق يتابع أعمال النظافة بالمدينة

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قام اليوم المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بجولة ميدانية بشوارع مدينة دسوق تفقد خلالها أعمال تطهير خطوط الصرف الصحى بمناطق ميدان الساعة وداير الناحية والكوم الأحمر، كما تفقد سير العمل بأعمال احلال وتجديد خط المياه بشارع الشركات والربط بين الخطوط القديمة والجديدة وذلك قبل بدء اعمال الرصف .

كما قام بجولة ميدانية بشوارع المدينة للوقوف على مستوى النظافة وسير العمل بمنظومة النظافة وتابع سير العمل باستكمال الأعمال التمهيدية لشارع الشركات والجمهورية استعداد للرصف واستكمال رصف مدخل دسوق بالطبقة النهائية، حيث تم بدء وضع طبقة الاساس السن، امتداد شارع الشركات من ميدان زويل حتى نهاية الشارع أمام مستشفى المبرة، وأيضا استكمال اعمال التمهيد والتشغيل بشارعي الجمهورية وميدان الساعة وذلك تمهيدا لوضع طبقة الأساس والرصف الجيد.

وتابع استكمال أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية السطحية بمدخل دسوق كفر الشيخ من ميدان زويل طريق دسوق / كفر الشيخ ( طريق الصالحية) امتداد شارع الشركات تحت إشراف هيئة الطرق والكباري بكفر الشيخ ومدير عام الطرق بكفر الشيخ، ورئيس وحدة الطرق بدسوق .

وتم المتابعة من نواب رئيس المركز والمدينة احمد عيسى، محاسب احمد سلطان ورئيس حى شمال اشرف داود وليد فاروق رئيس حى جنوب والمتابعة الميدانية عبده الجمل، هشام غنيم وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق.