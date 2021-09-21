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محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ أعمال مستشفى بيلا المركزي

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محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ أعمال مستشفى بيلا المركزي محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ أعمال مستشفى بيلا المركزي

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تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريرا عن الأعمال الجارية بمستشفى بيلا المركزي، مشدداً على سرعة الانتهاء من استكمال المستشفى، ليستفيد منه أهالي مدينة وقرى مركز بيلا، لتقديم الخدمات الطبية لهم.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه جاري إنشاء أكبر مستشفى مركزي بالمدينة على مستوى المحافظة، على مساحة 4200 متر مربع، بقوة 164 سريرا، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 75% وبتكلفة 350 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأضاف ساطور أن مبنى مستشفى بيلا المركز الجديد، يقام بأحدث النظم الطبية الحديثة، لخدمة ما يزيد على نصف مليون مواطن، ويضم كل الأقسام والتخصصات الطبية، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأكد ساطور، أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمبني بالكامل، وأعمال المحارة بالوجهات وأعمال المحارة من الداخل والخارج، كما تم الانتهاء من بناء السور الخلفي للمستشفى، بالإضافة إلي الانتهاء من الحريق والتكييف والغازات الطبية وأعمال التيار الخفيف للأدوار «الأرضي والأول والثاني»، وكذا الانتهاء من تركيب سيراميك ورخام الأرضيات والحوائط للدورين الأول والثاني ورخام الأرضيات للدور الثالث، وجارى تركيب السيراميك ورخام الأرضيات للدورين الرابع والخامس، بجانب جاري أعمال مد خطوط التكييف والحريق لباقي الأدوار.

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلي أن المستشفى يضم بدروم ومبني أرضي و 5 أدوار، حيث يحتوي البدروم علي أماكن انتظار السيارات وغرفة الطلمبات وغرفتي خزان مياه وغرفة معالجة مياه، بينما يضم الدور الأرضي، أقسام الاستقبال والطوارئ والمغسلة والمطبخ والمشرحة والأشعة والمولد والمحولات والتغذية وغرف الانعاش، ويحتوي الدور الأول علي أقسام العيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوي والمعامل، ويضم الدور الثاني علي قسم العناية المركزة ووحدتي مناظير ووحدة تعقيم و4 غرف عمليات وغرف الإفاقة، بينما يحتوي الدورين الثالث والرابع علي غرف الإقامة والعزل، ويضم الدور الخامس علي مدرسة تمريض ومكاتب إدارية، مؤكداً أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، ومحافظ كفر الشيخ، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية المتميزة للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية.

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