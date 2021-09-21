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خبيرة تغذية: «مريض السمنة بيقفل على نفسه وخايف من المشاركة في أي مناسبات»

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خبيرة تغذية: «مريض السمنة بيقفل على نفسه وخايف من المشاركة في أي مناسبات» خبيرة تغذية: «مريض السمنة بيقفل على نفسه وخايف من المشاركة في أي مناسبات»

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن زيادة الوزن تنعكس سلبيًا على الناحية النفسية لأي شخص، ولهذا قد يلجأ بعض مرضى السمنة للانطواء، معقبة: «مريض السمنة بيكون قافل على نفسه، وخايف من المشاركة في أي مناسبات».

وتابعت «سهيل»، في تصريحات تلفزيونية مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة للاستماع إلى مريض السمنة بشكل جيد، وبناءً على حديثه نستطيع تحديد الأسباب التي دفعته إلى مرض السمنة، ومن ثم تحديد العلاج المناسب لخفض الوزن.

وأشارت إلى أن علاج السمنة الناتجة عن تناول الوجبات السريعة بشكل كبير، أو تناول الطعام في أوقات متأخرة، يكون من خلال العمل على تقليل الشهية والابتعاد عن الوجبات السريعة، واستبدال المياه الغازية بالمياه، والعمل على زيادة معدل حرق .

المصرى اليوم

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