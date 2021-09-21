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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على استغلال الكرات العرضية، خلال المران المسائي اليوم الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

واستعان المدير الفني للفريق بكل اللاعبين الذين يشاركون في مركزي الظهير الأيمن والأيسر لرفع الكرات العرضية خلال هذه الفقرة.

وظهر لاعبو الزمالك بصورة جيدة في هذه الفقرة.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.