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مران .. السعيد وعاشور وزيزو يتألقون في التدريبات

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مران الزمالك .. السعيد وعاشور وزيزو يتألقون في التدريبات مران .. السعيد وعاشور وزيزو يتألقون في التدريبات

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شهد التدريب المسائي للفريق الأول لكرة القدم بنادي اليوم الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، تألق كل من: عمر السعيد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد قام بتخصيص فقرات لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى، وتدريبهم على التعامل مع الكرات العرضية.

وظهر ثلاثي الزمالك بمستوى متميز في التدريب اليوم.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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