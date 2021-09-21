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إبراهيم سعيد: عودة الثلاثي الهارب نقطة سوداء في تاريخ

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إبراهيم سعيد: عودة الثلاثي الهارب نقطة سوداء في تاريخ الزمالك إبراهيم سعيد: عودة الثلاثي الهارب نقطة سوداء في تاريخ

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أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب السابق، أنه كان ضد عودة التونسي، حمدي النقاز، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك، تعاقد مع حمدي النقاز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«أنا كنت رافضًا لعودة النقاز لصفوف الزمالك، ومن قبله المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو والفرنسي باتريس كارتيرون، لأنهم جميعصا هربوا من النادي من قبل».

وأضاف :«عودة النقاز وباتشيكو وكارتيرون، للزمالك، ستظل نقطة سوداء في تاريخ النادي الأبيض»، مضيفًا :«الزمالك نادي كبير، ولا يقف على أي لاعب أو مدرب، لذلك كان يجب أن يتعاقد مع لاعب أو مدرب هارب، لأنه بذاك يعطي فرصة لأي لاعب أن يهرب مرة أخرى»

وتابع :«النادي الأبيض لم يتعلم الدرس الموقف الذي حدث من قبل من باتشيكو وكارتيرون».

المصرى اليوم

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