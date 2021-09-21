قديروف: أدعو بايدن لزيارة الشيشان كي يتأكد من خلو جمهوريتنا من المثليين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ملاحقة المثليين جنسيا في جمهوريته.

وكان بايدن أعلن في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن دفاع واشنطن عن الديمقراطية وحقوق الأقليات الجنسية عبر العالم «من الشيشان إلى الكاميرون».

وكتب قديروف على قناته في «تيليجرام»: «لقد قام بايدن، زعيم أكثر دول العالم إزعاجا وأكثرها عدوانية وحقدا إزاء الدول الإسلامية، الدولة التي تحرث العالم العربي بالقنابل، بايدن الذي سحب قواته من أفغانستان في خزي.. قام بايدن ليتحدث لسبب غير معروف عن جمهورية الشيشان».

وتابع: «ما زلنا نذكر بعض أقواله وخطواته السخيفة بعد توليه منصب رئيس الولايات المتحدة وها هو يفرحنا بتصريحاته الغريبة والمتهورة الجديدة».

وأضاف قديروف: «كان تصريح بايدن عبثيا إلى حد أنه لا يسعني سوى أن أدعوه لزيارة جمهوريتنا كي يرى بعينيه أن جمهورية الشيشان خالية من الشواذ وحتى هذا اللفظ لا وجود له إطلاقا».