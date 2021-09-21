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وزير الخارجية الفلسطيني: مستعدون للتفاوض مع إسرائيل

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وزير الخارجية الفلسطيني: مستعدون للتفاوض مع إسرائيل وزير الخارجية الفلسطيني: مستعدون للتفاوض مع إسرائيل

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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل إذا أبدت جاهزيتها لذلك.

وقال المالكي، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت فلسطين مستعدة لاستئناف الحوار مع الجانب الإسرائيلي: «نحن مستعدون. أما إذا كان هذا ممكنا، فإن هذا يعتمد على الطرف الآخر. بناء على ما سمعناه من القادة الإسرائيليين، فهم ليسوا مستعدين ولا راغبين».

وتوقفت المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل منذ أبريل 2014 جراء رفض السلطات الإسرائيلية وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واشتد التوتر خلال فترة رئاسة الجمهوري، دونالد ، الذي اتخذ إجراءات حادة عدة دعما لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيلية موحدة.

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