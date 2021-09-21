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مندوب بالأمم المتحدة: لا معنى لمناقشة تسليم القرم لأوكرانيا

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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لا معنى لمناقشة تسليم القرم لأوكرانيا مندوب بالأمم المتحدة: لا معنى لمناقشة تسليم القرم لأوكرانيا

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صرح مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن مناقشة تسليم شبه جزيرة القرم الروسية لأوكرانيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لا معنى له.

وقال نيبينزيا في حديث لقناة «روسيا 1»، اليوم الثلاثاء، إن «قضية دونباس يجب حلها داخل البلاد (في أوكرانيا)، ومناقشة القرم لا معنى لها»، تعليقا على نية أوكرانيا طرح تلك المسائل على المناقشات في الأمم المتحدة.

وأضاف أن الدبلوماسية الأوكرانية لا توجد لديها أي مواضيع أخرى غير القرم ودونباس. وقال: «إنهم يتحدثون عن ذلك فقط ويحاولون أن يلفتوا الانتباه إلى تلك المسائل، من خلال الاستفادة من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة».

يذكر أن الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة افتتحت في نيويورك يوم 14 سبتمبر. وتجري المناقشات العامة من 21 إلى 27 سبتمبر.

وتجدر الإشارة إلى روسيا ترفض مناقشة تبعية القرم، فيما لم تعترف أوكرانيا والدول الغربية بنتائج الاستفتاء الذي جرى في القرم عام 2014، والتي انضمت القرم إلى روسيا بناء عليها.

المصرى اليوم

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