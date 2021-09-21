طلعت يوسف يصحح أخطاء لاعبي الإسماعيلي

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد للمشاركة بمنافسات الدورى الممتاز في موسمه الجديد.

المران اشتمل على جمل خططية متنوعة منها اللعب في المساحات والتسليم والتسلم بجانب الضغط على حامل الكرة.

كما تم تخصيص جملة على الكرات الثابتة باعتبارها احد الجمل الفنية التي يتم استغلالها في تسجيل الأهداف.

واختتم المران بتقسيمة على منتصف الملعب وسط حالة من التركيز لدى اللاعبين على اثبات أنفسهم أمام الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف، الذي حرص على إيقافها أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين.