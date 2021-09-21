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أكد أنيس بن ميم محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك أن تنازل موكله عن قضيته ضد النادي الأبيض كان من أسباب صدور الحكم بقبول استئناف الزمالك ضد الحكم الصادر للاعب بأحقيته في الحصول على مليون و300 ألف دولار.

وأشار بن ميم في تصريح خاص للموقع الرسمي إلى أن الاتفاق تم بين الطرفين في الفترة الماضية بتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادي وأن يسحب الزمالك الاستئناف للمحكمة الرياضية بعد توقيع النقاز على عقود الانتقال للفريق الأبيض.

وأضاف أن ما تردد عن علمه وعلم النقاز بالحكم لا أساس له من الصحة، موضحا أن النظر في الدعوى كان في يوم 14 يناير الماضي، ولم يحدث أي تطورات بعدها.

وشدد على أن اللاعب كان يرغب في العودة للزمالك لأنه قضى فترة جيدة من قبل مع النادي.