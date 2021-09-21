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يد يواصل استعداداته لقمة الدوري

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يد الزمالك يواصل استعداداته لقمة الدوري يد يواصل استعداداته لقمة الدوري

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أدى فريق مرتبط كرة اليد بنادي مواليد 2004 تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بصالة ميت عقبة، وذلك استعدادا لخوض الجولة الخامسة في مواجهة الأهلي،المقرر لها ظهر الخميس المقبل بصالة المنافس، ضمن منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

وجاءت نتائج المرتبط منذ بداية البطولة حتى الآن كالآتي: تعادل الفريق مع سبورتنج 24/24 وفاز على كل من: هليوبوليس 22/28، والشمس 22/25 ولم يحالفه الحظ في مباراة واحده في مواجهة سموحة.

وطالب الجهاز الفني للفريق بقيادة رامي يوسف المدير الفني لاعبي الفريق ببذل قصارى جهدهم في المباراة المقبلة في مواجهة الأهلي والتركيز على نقاط الضعف لدي الخصم وتحقيق الفوز، ومواصلة سلسلة الانتصارات.

ومن المقرر أن يؤدي المرتبط تدريباته الختامية غدا الأربعاء بصالة ميت عقبة، لشرح التعليمات الفنية التي سينفذها الفريق خلال المباراة.

المصرى اليوم

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