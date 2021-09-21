إعدام 232 كيلو جراما من الأغذية و27 لترا مشروبات مجهولة المصدر في حملة بالعريش

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استمرارا لحملات إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على أسواق العريش، بناء على تعليمات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور رمضان توفيق المدير العام الوقائي، بضرورة مواصلة الحملات ، واستهداف جميع المنتجات المعروضة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين .. قامت ادارة مراقبة الأغذية بحملتها على أحياء مدينة العريش شملت : المطاعم والسوبر ماركتات والكافتيريات .

وأشار عرفات موسى مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة ورئيس الحملة ( في بيان اليوم )، أنه تم خلال الحملة المرور على 31 منشأة غذائية أسفرت عن تحرير عدد 32 محضرًا لمخالفة القرار 97 لعدم وجود شهادات صحية ، عدد 12 محضرا لمخالفة القرار 96 لعدم نظافة المنشأة .. كما تم اعدام عدد 232 كيلو جراما من الأغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وعدد 27 لترا من المشروبات الغازية والألبان منتهية الصلاحية أيضا .

وتم سحب عدد 27 عينة للفحص فى المعامل للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية حرصا على حياة المواطنين .

وأضاف أن الحملة كانت بقيادته ، وضمت كل من : محمود فراج مراقب الأغذية بمديرية الصحة ، منصور الشبراوى عبد الفتاح مراقب أول الأغذية بادارة العريش الصحية ، نبيل عيسى وأحمد حسان مراقبى الأغذية بالادارة الصحية بالعريش ، واسلام زايد ومحمد فايز خميس مفتشى الأغذية بادارة العريش الصحية .

وأكد على استمرار الحملات ليلا ونهارا واحكام الرقابة على الأسواق وتشديد الاجراءات في فحص المنتجات المعروضة طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة حفاظا على صحة وسلامة مواطنى شمال سيناء .