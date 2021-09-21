مصدر يكشف حقيقة منع حسين لبيب من الإعلام وسبب قراره المفاجئ

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يدرس حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك مقاطعة الإعلام خلال الفترة الراهنة وعدم الإدلاء باي تصريحات صحفية بسبب حالة التخبط ولارتباك في المشهد الرياضي الزملكاوي خصوصا بعدم حواره الأخيرة مع قناة النهار وتصريحاته مع عمرو أديب بقناة mbc

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي فانه حسين لبيب ليس ممنوعا من الظهور في الإعلام كما يردد البعض وان قرار انسحابه وابتعاده عن الساحة ا لاعلامية نابع من منه وبقرار شخصي منه.

واوضح المصدر المقرب من حسين لبيب، ان رئيس لجنة الزمالك قد يخرج للحديث في الإعلام في أي وقت اذا اراد سواء في القناة الرسمية أو في أي وسيلة إعلامية أخرى لكنه يفضل الابتعاد حاليا خصوصا بعدما تحدث عن كل الأمور التي اراد التحدث عنها في حديثه مع أحمد حسام ميدو.