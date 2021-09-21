توفير 4 سيارات نافوري جديدة لخدمة مشروعات الصرف الصحي بقري حياة كريمة بقنا

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تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وصول 4 سيارات نافوري «مدمجة» الجديدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ضمن المرحلة ثانية، لرفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا .

توفير ٤ سيارات كسح بقنا

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أنه تم وصول 4 سيارات نافوري مدمجة بالمحافظة سعة الواحدة منها 6م 3 مزودة بعدد 2 خزان «رواسب – شفط» تم تجهيزها داخل الشركة الثلاثية المصرية بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه لمواجهة أي انسدادات أو رواسب بيارات الصرف الصحي التي قد تنجم عنها حدوث طفوحات فجائية .

توفير ٤ سيارات كسح بقنا

وأضاف «الداودي» أنه سيتم تخصيص 4 سيارات نافوري «مدمجة» لأعمال الصيانة بمشروعات الصرف الصحى في القرى والمراكز التي تنفذ بها مبادرة حياة كريمة، وذلك للعمل على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بتوفير حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كافة المرافق والخدمات الأساسية لغير القادرين لا سيما في المناطق المستهدفة بالمحافظة .

توفير ٤ سيارات كسح بقنا

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن سيارات نافوري المدمجة الجديدة تبلغ حمولة كل سيارة منها 10 طن بقدرة شفط 9 متر وتتمتع بقدرتها العالية على شفط الرواسب الصعبة من الأحجار والرمال، وذلك في إطار تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي يجرى تنفيذها بالمحافظة لتوفير خدمة مميزة للمواطنين .