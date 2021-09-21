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ياسر عبد الوهاب يعدد مكاسب سلة في ودية اليرموك الكويتي

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ياسر عبد الوهاب يعدد مكاسب سلة الزمالك في ودية اليرموك الكويتي ياسر عبد الوهاب يعدد مكاسب سلة في ودية اليرموك الكويتي

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أنهى الفريق الأول لكرة السلة مساء اليوم مباراته الودية أمام اليرموك الكويتي بمعسكره المقام حاليا بمدينة السادس من أكتوبر حيث أكد الكابتن ياسر عبدالوهاب مدير فني القطاع المدرب العام للفريق أنه تم الاتفاق قبل المباراة بأن يبدأ الفريقان كل شوط على حدة بدون احتساب النتيجة بشكل تراكمي.

وأوضح عبدالوهاب أن الهدف من ذلك كان التركيز على تجربة النواحي الفنية والبدنية لجميع اللاعبين بغض النظر عن النتيجة.. مشيرا إلى أن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى طيب للغاية.

وأضاف عبدالوهاب أن جميع اللاعبين الموجودين بالمعسكر مع الفريق شاركوا في المباراة وظهرت مجموعة اللاعبين الشباب بمستوى جيد للغاية.. مؤكدا على أن التركيز في المباراة كان على الدفاع القوي والهجوم الخاطف والضغط من أول الملعب.

ويخوض الفريق غدا الأربعاء مرانه على فترتين صباحية ومسائية ثم يلعب يوم الخميس مباراته الودية الثانية أمام الوكرة القطري في السادسة مساء بصالة حسن مصطفي ثم يواجه الجزيرة يوم 28 من الشهر الجاري وأخيرا مع فريق الاتصالات يوم 30 من نفس الشهر.

ويستعد الفريق من خلال هذا المعسكر الحالي الذي يخوض فيه التدريبات على فترتين صباحا ومساء لدوري المرتبط الذي سيقام أيام 14 و15 و16 أكتوبر المقبل.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبدالوهاب وسمير جودة وإسلام جمعة طبيبا.

والجدير بالذكر أن فريق السلة سيشارك في مونديال الأندية المقرر له في عام 2022 ممثلا عن قارة إفريقيا.

المصرى اليوم

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