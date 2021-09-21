الأهلي ضد طلائع الجيش في السوبر المصري.. هجمة وحيدة في الشوط الأول للأحمر

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الأهلي المصري ضد طلائع الجيش في السوبر المصري، انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، خلال شوط أول ضعيف المستوى الفني.

وخلال شوطا كاملا لم يظهر طلائع الجيش في مشهد خطير داخل منطقة جزاء النادي الأهلي، وبنفس المنوال ظهر الأهلي على غرار طلائع الجيش باستثناء هجمة محمد شريف عند الدقاقئق الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد التمريرية الحريرية الأرضية الذي أرسلها عمرو السولية للمهاجم محمد شريف الذي انفرد بالمرمى وسددها بغرابة خارج شباك محمد بسام.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حرص على الحضور في ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش، التي تقام في السابعة من مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب.

وقام البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه المعاون بمصافحة الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وضمت قائمة الأهلي لمباراة السوبر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر للموسم المنقضي بعدما نجح في تحقيق الثنائية المحلية بالجمع بين بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، فيما يدخل طلائع الجيش مواجهة الليلة بعدما اختتم الموسم الماضي وصيفًا لبطولة كأس مصر.

وعلى مدى 14 مشاركة نجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر في 11 مناسبة، فيما يعتبر الزمالك الوصيف التاريخي لبطولة السوبر بعدما تمكن من تحقيق 4 ألقاب، ثم يأتي المقاولون العرب وحرس الحدود في المركز الثالث برصيد لقب وحيد لكل منهما.

وعلى مدى تاريخ مشاركات الأهلي في البطولة التي انطلقت مطلع الألفية والبالغ عددها 14 مشاركة تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 5 مباريات، احتكم فيها إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء التي انحازت للأهلي في 3 مناسبات، وتخلت عنه في مناسبتين، وخسر البطل التاريخي السوبر في مباراة واحدة وكانت أمام حرس الحدود.

نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 15 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالسوبر، واستقبلت شباكه 8 أهداف. ويعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة.

يعد الزمالك أكثر الفرق التي التقت الأهلي في نهائي السوبر المصري برصيد 7 مواجهات، حصد الأهلي اللقب في 5 مناسبات وخسر في مناسبتين.

إنبي التقى الأهلي في 3 مناسبات كان الفوز حليف الأهلي، بالإضافة إلى مواجهتين أمام فريق حرس الحدود ثم مواجهة واحدة أمام الإسماعيلي والمصري.

ويعد فريق طلائع الجيش أحدث الوجوه التي تسجل حضورها في نهائي السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.