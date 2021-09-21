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تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2021»

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السعودية تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2021» تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2021»

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أعلنت وزارة الرياضة اليوم استضافة المملكة بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2021» للمرة الثانية على التوالي، وذلك في محافظة جدة خلال المدة من 5 إلى 9 أكتوبر 2021م، وبالتنسيق مع الاتحاد السعوي لكرة اليد، حيث تأتي إقامة هذه البطولة ضمن برنامج جودة الحياة.

ويشارك في البطولة -التي ستحتضنها الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية- 10 أندية تمثل قارات العالم السبع، يأتي في مقدمتهم ممثلا المملكة «الدولة المستضيفة» فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري «بطل آسيا»، وألبورغ الدنماركي «بطل أوروبا»، وجامعة سيدني الأسترالي «بطل أوقيانوسيا»، وكال هيت سان فرانسيسكو «بطل أمريكا الشمالية والكاريبي»، وبينيروس البرازيلي «بطل أمريكا الجنوبية والوسطى»، والزمالك المصري «بطل أفريقيا»، وبرشلونة الإسباني «بطل النسخة السابقة»، إضافة إلى فريق ماغديبورغ الألماني الذي سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

و قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تصريح صحفي: «نسعد مجدداً باستضافة أكبر البطولات على مستوى الأندية لكرة اليد، وبمشاركة أبطال القارات للمرة الثانية على التوالي، وهي امتداد للبطولات والفعاليات التي تستضيفها البلاد».

وأضاف: «كل التوفيق نتمناه لممثلَينا فريقي النور والوحدة في هذه البطولة، وأهلاً وسهلاً بجميع الفرق المشاركة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وبإذن الله تظهر هذه النسخة بمستوى فني مميز يحظى بإعجاب عشاق هذه اللعبة الممتعة».

يشار إلى أن مدينة الدمام قد استضافت النسخة السابقة في العام 2019م، بعد أن فازت المملكة بحقوق الاستضافة لأربع نسخ على التوالي منذ العام 2019م

المصرى اليوم

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