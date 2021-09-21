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مران .. كارتيرون يعقد جلسات مع اللاعبين

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مران الزمالك .. كارتيرون يعقد جلسات مع اللاعبين مران .. كارتيرون يعقد جلسات مع اللاعبين

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي على عقد جلسات مع لاعبي الفريق خلال التدريب المسائي الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب.

ومنح المدير الفني للزمالك، اللاعبين بعض التعليمات لتطبيقها في التدريب، كما شرح كارتيرون بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتلافي تكرارها في الفترة المقبلة في المباريات الرسمية.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

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