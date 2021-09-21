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الجيش اليمني: سقوط عشرات القتلى والمصابين من الحوثيين بمعارك في شبوة

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الجيش اليمني: سقوط عشرات القتلى والمصابين من الحوثيين بمعارك في شبوة الجيش اليمني: سقوط عشرات القتلى والمصابين من الحوثيين بمعارك في شبوة

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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) بمعارك في محافظة شبوة الغنية بالنفط، جنوب شرقي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن «الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) يخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين، منذ فجر اليوم، في الأطراف الغربية لمحافظة شبوة».

وقال إن «العشرات من ميلشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش خلال المعارك التي شهدتها منطقتي عين وبَيحان، إضافة إلى تدمير 3 مدرعات و6 آليات بما عليها من أسلحة وذخائر».

وأكد «وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة لإسناد قوات الجيش في خطوط المواجهة»، مضيفاً «استنفرت قبائل شبوة لإسناد الجيش في معركة التحرير والدفاع عن المحافظة ضد الميلشيا الحوثية الغازية». على حد تعبيره.

المصرى اليوم

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