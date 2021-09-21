الخارجية الروسية: موسكو تعول على تنمية العلاقات مع بيروت

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تتمنى النجاح للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، مشيرة إلى أن روسيا تعول على تنمية علاقات الصداقة بين موسكو وبيروت.

جاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: «في 20 سبتمبر، صادق مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية، على الثقة في الحكومة التي تشكلت قبل أسبوع برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وبذلك تم تجاوز أزمة الحكومة في لبنان، التي استمرت 13 شهرًا».

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المهام التي تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة ليست سهلة أبدا.

وقالت الوزارة: «سيتطلب الأمر الكثير من الجهود من قبل رئيس الحكومة والوزراء لإخراج لبنان من الوضع المالي والاقتصادي السيئ، وإعادة البلاد إلى الحياة الطبيعية».

وتابع البيان: «موسكو تتمنى النجاح للحكومة اللبنانية في عملها، وتعول على المزيد من تنمية العلاقات الثنائية بين روسيا ولبنان».