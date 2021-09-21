«النواب الليبي»: إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

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قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن المجلس سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن سحب الثقة نال تأييد 89 من أعضاء البرلمان.

وأضاف بليحق، في تصريحات لقناة «الغد»، أن المجلس شكل لجنتين، الأولى تتولى التحقيق مع الحكومة في عدد من الملفات، والثانية لدراسة قانون انتخابات البرلمان المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.

وأوضح أنه لا تغيير في قانون انتخابات الرئاسة، لافتًا إلى أن الانتخابات تتم وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2014، وهناك بعض الملاحظات من قبل النواب على القانون ويتم علاجها من قبل اللجنة على أن تقدم تقريرها لمجلس النواب في غضون أسبوع.

وأشار إلى أن هذه الملاحظات لن يكون بها أي إشكاليات تمنع إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.