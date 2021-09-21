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النواب الليبي يحجب الثقة عن

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النواب الليبي يحجب الثقة عن الحكومة النواب الليبي يحجب الثقة عن
أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن البرلمان حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية 89 صوتا، من أصل 113 نائبا حضروا الجلسة.

وفي تصريح لقناة «RT» قال عضو في مجلس النواب الليبي، إن حكومة الوحدة الوطنية ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.

وكان عبدالله بليحق قد أعلن انطلاق أعمال جلسة مغلقة للمجلس، برئاسة المستشار عقيلة صالح، لافتا إلى حضور النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، إضافة إلى 113 نائبا.

وبحسب صحيفة «الوسط» الليبية، قرر المجلس، في جلسة، أمس الإثنين، تشكيل لجنتين برلمانيتين، الأولى تعنى بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والثانية لدراسة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل.


الوطن السعودية

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