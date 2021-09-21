تونس: إثيوبيا تعمدت إصدار بيانات فيها مغالطات ولم نتحرك ضدها بشأن سد النهضة

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قال وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، إن بلاده لم تتحرك ضد أي طرف في قضية سد النهضة الني نظر فيها مجلس الأمن وأصدر بيانا رئاسيا بشأنها.

وأكد الجرندي، في إطار مشاركته في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية، حرص تونس على التواصل مع إثيوبيا في عديد من المناسبات حول هذه المسألة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

يأتي ذلك ردا على إثيوبيا التي قالت في بيان إن تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بتقديمها مشروع قرار لوقف الملء الثاني لسد النهضة إلى مجلس الأمن.

وأشار الجرندي إلى أن إثيوبيا تعمّدت إصدار بيانات تضمّنت مغالطات بخصوص هذا التحرّك.

كان مجلس الأمن قد أصدر بيانا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات.