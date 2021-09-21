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محافظ الإسماعيلية يكرم مركز شباب المحسمة

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محافظ الإسماعيلية يكرم مركز شباب المحسمة محافظ الإسماعيلية يكرم مركز شباب المحسمة

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كرم اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الثلاثاء، فريق كرة القدم بمركز شباب المحسمة، لحصولهم على دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والفوز بدرع المركز الأول.

ومنح المحافظ درع المحافظة وشهادات تقدير لمجلس إدارة مركز شباب المحسمة والجهاز الفني واللاعبين، تقديرًا لمجهوداتهم ورفع اسم الإسماعيلية خلال المسابقة، وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق فيما هو قادم من منافسات.

وخلال اللقاء، عبر المحافظ عن سعادته وتقديره لفريق مركز شباب المحسمة، معربًا عن اعتزازه بهم لما حققوه من نتائج مميزة، مؤكدا دعمه الدائم لهم.

من جانبهم، وجه فريق كرة القدم بمركز شباب المحسمة، الشكر للمحافظ على اهتمامه بالفريق ودعمه المتواصل وحرصه على استقبال الفريق وتكريمه.

المصرى اليوم

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