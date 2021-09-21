محافظ الإسماعيلية يسلم عقود تمليك أراضي منطقة جنوب القنطرة شرق

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سلم اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ظهر الثلاثاء، الدفعة الأولى من العقود الابتدائية للأراضي الزراعية للمنتفعين بمنطقة جنوب القنطرة شرق، بواقع 18 عقد تمليك، زمام محافظة الإسماعيلية.

يذكر أن هذه الأراضي كانت بنظام القرعة بعد دخول المزاد منذ عام 1992، والمنتفعين قاموا بتسديد 50% من ثمن الأرض، وحصلوا على موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وخلال تسليم العقود، استمع المحافظ للمزارعين للتعرف على مشكلاتهم والمعوقات التي تواجههم، ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية الزراعة والجهات المعنية لحل تلك المشكلات فى أسرع وقت.