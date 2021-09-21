مدير معهد إعداد القادة بحلوان: الاستثمار في الشباب هو المشروع القومي الأهم

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أشاد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، بالدور الهام والمميز للشباب في تطوير الدولة، وكذلك المظهر الحضارى الذي قدموه خلال مشاركتهم في تنظيم الفعاليات الخاصة بوزارة التعليم العالي، وآخرها فاعلية إعلان نتائج مسابقة الجامعات الافضل لعام 2021.

وقال همام إن ذلك ⁦يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب والتأكيد أن الاستثمار في الشباب هو المشروع القومي الأهم، بالإضافة إلى الدعم الكامل المقدم من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، لهؤلاء الشباب، لذا وجب إدماجهم في العمل العام، والمشاركة الفعالة في الفعاليات والمؤتمرات، وهذا يساهم في تعظيم الاستفادة من الشباب ودمجهم في رسم خارطة المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة 2030، فهم أمل ومستقبل مصر .

جدير بالذكر أن الفعالية تضمنت نتيجة مسابقة الاستعداد للعام الدراسى المنتهى، نتيجة مسابقة جهود الجامعات لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك تقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات، تقييم أفضل مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع، كما تضمنت أيضا تقييم أفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث التطبيقية، أفضل جامعة صديقة للبيئة، تقييم أفضل هوية بصرية مُتميزة صممت للعاصمة الإدارية الجديدة.