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السوبر المصري .. شوط أول سلبي وتدخلات عنيفة

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السوبر المصري .. شوط أول سلبي وتدخلات عنيفة السوبر المصري .. شوط أول سلبي وتدخلات عنيفة

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انتهى الشوط الأول من مباراة كأس السوبر المصري والتي تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، وسط غياب للحلول الهجومية.

وسيطر المارد الأحمر على الكرة في معظم أوقات المباراة وسط تراجع وزيادة عددية دفاعية لرفاق المدرب عبدالحميد بسيوني.

وتمثلت حلول الأهلي في اختراقات الجهة اليسرى بسرعات طاهر محمد طاهر وتقدم التونسي على معلول، إلى جانب تمريرات محمد مجدي أفشة وعرضيات حسين الشحات.

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وشهدت الفترة الأولى العديد من التدخلات القوية التي كان أبرزها ضد محمد مجدي أفشة وعمرو السولية بالإضافة إلى التدخل الذي قام به محمد الشناوي بالخطأ ضد زميله أيمن أشرف/ وأضاع محمد شريف انفراد تام بالمرمى في الدقيقة 44.

وسيحاول طلائع الجيش الحفظ على تفوقه الدفاعي خلال أحداث الثاني من أجل خطف الفوز بهف أو الوصول إلى ركلات الترجيح، فيما سيتطلب من الأهلي فعالية هجومية من أجل الحصول على اللقب.

المصرى اليوم

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