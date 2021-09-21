تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام ببورسعيد إلى 230 درجة

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على تلبية رغبات أولياء الأمور، وحرصآ على مصلحة الطلاب وسير العملية التعليمية ببورسعيد.

وقرر محافظ بورسعيد النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية العامة على أن يتم القبول بالصف الأول ‏الثانوى العام بحد أدنى 230 درجة بمدارس (على سليمان الثانوية للبنين- القناة الثانوية للبنين- الغرفة التجارية الثانوية للبنات- بورفؤاد الثانوية للبنات – الشهيد طيار أحمد أبوالعطا الثانوية العسكرية للبنين).

كما يتم القبول بحد أدنى 225 درجة لجنوب وغرب بورسعيد للمدارس، على أن يكون الطالب من أبناء القرى ( شهداء يناير الثانوية المشتركة بقرية أم خلف– شهداء بورسعيد الثانوية المشتركة بقرية المناصرة)، ويتم التقديم ورقيا من خلال إدارة التعليم الثانوى المركزية بديوان المديرية ‏