البرهان لضباط وجنود المدرعات بالجيش السوداني: أنتم حراس الانتقال الديمقراطي

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وجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة، ضباط وجنود سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة لوقفتهم الصلبة وسيطرتهم على الأوضاع واحتواء ما جرى بحكمة، ما جنب البلاد إراقة الدماء.

وأكد البرهان، لدى مخاطبته ضباط وجنود سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة الثلاثاء، وحدة واصطفاف القوات النظامية مع الشعب لحماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي بالبلاد، مشيرا إلى أن كل وحدات القوات المسلحة متوحدة خلف هذا الهدف.

ودعا القوى السياسية بالبلاد للوحدة والتماسك عبر المبادرات المطروحة من أجل بناء السودان، لافتا إلى أن عملية بناء الوطن وحمايته أمنه واستقراره مسؤولية مشتركة بين العسكريين والمدنيين ومن خلفهم الشعب السوداني.

وقال البرهان مخاطبا الضباط والجنود بمنطقة الشجرة: «أنتم حراس الانتقال الديمقراطي بالبلاد، حتى تسليم السلطة إلى القوى الوطنية التي انتخبها الشعب»

وأوضح البرهان أنه متابع لأوضاع أفراد القوات المسلحة والظروف التي يمرون بها، مشيرا إلى أن جهودا كبيرة تبذل لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.