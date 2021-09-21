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لبيب يعقد جلسة تحفيزية مع فريق اليد

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لبيب يعقد جلسة تحفيزية مع فريق اليد لبيب يعقد جلسة تحفيزية مع فريق اليد

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عقد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى جلسة خاصة اليوم الثلاثاء، مع لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي والجهاز الفني بقيادة الإسباني أوليفر روي بعد انتهاء مران الفريق اليوم الثلاثاء، استعدادا للقاء الأهلي في الجولة الثالثة من دورى المحترفين والمقررة إقامتها مساء الخميس المقبل على صالة هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وأكد لبيب خلال حديثة مع لاعبي يد الزمالك ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز على الأهلي ومواصلة الانتصارات قبل السفر إلى لخوض للأندية «سوبر جلوب».

وحضر الجلسة الدكتور حسين السمرى المدير التنفيذي للنادي والكابتن حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

ومن المقرر أن يدخل يد الزمالك معسكرا مغلقا غدا الأربعاء بمدينة الإسماعيلية استعدادا لخوض لقاء الأهلي.

المصرى اليوم

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