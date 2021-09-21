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وكيل النقاز : تنازل اللاعب عن القضية ساهم بشكل كبير في رفع العقوبة

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وكيل النقاز : تنازل اللاعب عن القضية ساهم بشكل كبير في رفع العقوبة وكيل النقاز : تنازل اللاعب عن القضية ساهم بشكل كبير في رفع العقوبة

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أكد حازم فتوح وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز لاعب الجديد، أن تنازل اللاعب عن القضية التي رفعها من قبل ضد النادي الأبيض بسبب مستحقاته أدى لإلغاء العقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على نادي الزمالك.

وأوضح وكيل اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي أن النقاز وقع على تنازل عن الحكم الذي حصل عليه ضد النادي في الفترة الماضية بعد توقيعه على عقود الانتقال للفريق الأبيض.

وشدد على أن تنازل النقاز عن القضية ساهم في رفع العقوبة الموقعة على القلعة البيضاء.

وأكد أن الصيغة الاحترافية التي صيغت بها المخالصة، ساهمت في أن يظهر الحكم بهذا الشكل الذي يبرئ ساحة الزمالك تماما بدلا من أن تحسب عليه قضية تم تسديدها، وتظل موجودة في التاريخ الخاص بالقضايا التي تمت تسويتها، بل اعتبر فيفا أن القضية كأن لم تكن.

واختتم فتوح بأن اللاعب كان يعلم أن كتابة المخالصة بهذه الصيغة سوف تحمله مصاريف إجراءات التقاضي، إلا أنه وقع على المخالصة حبا وتقديرا للزمالك وجماهيره.

المصرى اليوم

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