تجمع المهنيين السودانيين: فلول النظام السابق يريدون الانقضاض على الثورة

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قال تجمع المهنيين السودانيين، إن أطرافا تتربص بثورة ديسمبر وتحاول الانقضاض عليها بعد أن فشلت في تسويق فشل الفترة الانتقالية وخنقها اقتصاديا.

وأضاف التجمع، في بيان عقب الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة الثلاثاء: «حلقات المؤامرة التي تدور الآن في شرق البلاد بقيادة فلول النظام المباد وإغلاق الطرق الرئيسية وخلق شلل تام وعزل الشرق وإغلاق الموانئ، يهدف لتجويع الناس وتركيع الثوار وفتح الباب أمام فلول النظام المباد والطامعين من الذين ليس لهم كسب في الثورة».

وأوضح: «ما حدث صباح اليوم من محاولة انقلابية فاشلة يفضح وبوضوح المخطط الذي كانت تدور حلقاته في الأيام الماضية ولعل ما حدث اليوم لم ولن يكن نهاية فصول المؤامرة التي تحاك ضد ثورة ديسمبر المجيدة».

وقال إن محاولة تقويض الانتقال التي حدثت اليوم أوضحت مما لا لبس فيه ضرورة استعجال هيكلة وتنظيف القوات المسلحة من الفلول والانقلابيين وضرورة حسم المتواطئين مع النظام البائد.

ودعا التجمع جماهير الشعب السوداني في الأقاليم والمدن المختلفة إلى حماية الانتقال الديمقراطي والتصدي لمحاولات الانقلاب على الثورة وضرورة وحدة الصف الثوري لمواجهة المؤامرة وقطع الطريق أمام العسكر وفلول النظام البائد.