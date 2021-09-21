إيران تدعو القوات الأمريكية إلى عدم السماح باستغلالها كـ«حطب معارك مفتعلة»

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قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إنه على «القوات العسكرية الأمريكية ألا تسمح لحكام بلادها الفاقدين للتعقل باستغلالها كحطب معارك مفتعلة».

وأضاف باقري، الثلاثاء: «المسرحية الغربية الصهيونية والادعاءات الكاذبة بأنهم دعاة سلام تتناقض مع بشاعة الجرائم التي ترتكبها أمريكا في مختلف بقاع العالم والاستثمارات والأموال التي تخصصها القوى العالمية للأغراض العسكرية لا تحمل إشارات عن السعي وراء السلام».

وأكد باقري أن السلام الدائم يمكن أن يتحقق وليس بعيد المنال شريطة أن «نسعى وراء العدالة خارج نطاق السلطة الأمريكية».