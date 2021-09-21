اللواء عادل العمدة: المشير طنطاوي عبر بمصر إلى بر الأمان

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توجه اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالتعازي إلى الشعب المصري والأمة العربية في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية فجر الثلاثاء.

وقال العمدة، في اتصال هاتفي مع فضائية «إكسترا نيوز» الثلاثاء: «الفقيد يعد من القامات المصرية والأبطال التي جادت بهم الأراضي المصرية، وحمى الصورة العسكرية للمقاتل وقدمها في أبهى صورتها».

وأضاف: «المشير طنطاوي قاد الدفة حين كان الوطن كله يعيش في مرحلة تكاد تكون انخطاف لها، فكان الحارس الأمين وعبر به إلى بر الأمان ونجاها من الغرق وسلمها بكامل سيادتها على أراضيها في فترة من أحلك وأصعب فترات الدولة بسياسته ووعيه في ظروف كان الوطن العربي يجوب فيه الصراعات والمشاكل».