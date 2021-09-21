قرار رئيس جامعة قناة السويس بشأن تشكيل هيكل القيادات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية

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أصدر الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عدداً من القرارات بكليه الآداب والعلوم الإنسانية، من أجل رفعه العمليه التعليميه ضماناً لانتظامها مع اليوم الأول للدراسة بالعام الأكاديمي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

حيث أصدر رئيس الجامعه قرارا بتكليف وكلاء جدد بكليه الآداب وهم الدكتور أسامه محمد سليم الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها، للعمل وكيلا للكليه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر حسانى بربرى، الأستاذ بقسم علم الاجتماع، للقيام بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وعن رؤساء الأقسام، كلف زكى، الدكتور محمد على ابراهيم الزيات، الأستاذ بقسم اللغه الصينية وآدابها، للعمل رئيسا لمجلس القسم بالكلية، والدكتورة بسنت خيرى الأستاذ المساعد بقسم علم الاجتماع للقيام بأعمال رئاسة مجلس القسم بالكلية.