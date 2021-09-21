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"الرياض الخضراء" يرسم خريطة بالأشجار المحلية

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"الرياض الخضراء" يرسم خريطة السعودية بالأشجار المحلية "الرياض الخضراء" يرسم خريطة بالأشجار المحلية

يشارك "الرياض الخضراء" في احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية ، من خلال إطلاق مبادرة بيئة مستدامة بعنوان "خضراء يا دارنا".

وتتمثل المبادرة في رسم شكل خريطة المملكة العربية السعودية بزراعة الأشجار المحلية في لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة.

واختار "الرياض الخضراء" موقع تنفيذ مبادرته في منطقة بنبان شمال مدينة الرياض.

ودعا "الرياض الخضراء" المواطنين والمقيمين للمشاركة في هذه المبادرة من خلال التسجيل عبر الرابط الآتي: https://ce.riyadhgreen.sa/

يُذكر أن مبادرة "خضراء يا دارنا" ستنطلق يومَيْ الخميس والجمعة القادمَيْن من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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