مرتبات تصل لـ 47 ألف دولار .. وظائف خالية في السفارة الأمريكية بالقاهرة

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أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر موقعها الإلكتروني عن طلبها بعض الوظائف الخالية لديها، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قي القطاعين العام والخاص.

وننشر تفاصيل الوظائف المطلوية ورابط التقديم كما يلي:

وننشر تفاصيل الوظائف ورابط التقديم كما يلي:

1- فني إتصالات Telecommunications Technician

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 179،271 جنيه مصري في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم: 22/09/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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2- موظف بريد Mailroom Clerk (USEFMs ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 30،414 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم: 30/09/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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3- ممرضة مسجلة Registered Nurse (USEFMs ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 47،619 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم: 07/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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4- ممرضة مسجلة Registered Nurse (WAE) (USEFMs ONLY)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

المرتب: 47،619 دولار في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة

تاريخ إغلاق التقديم: 07/10/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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